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Автоматические кофемашины для АЗС: особенности, выбор, сравнение, цены

Для многих автомобилистов чашка хорошего кофе может иметь решающее значение в выборе той или иной АЗС. При прочих равных, клиент выберет АЗС, где сможет купить вкусный кофе.
Речь идет не только о том, чтобы получить дозу кофеина, но и о том, чтобы процесс покупки и приготовления кофе не занял много времени, качество было неизменно высоким, а цена соответствовала ожиданиям. И здесь на помощь приходят автоматические кофемашины. В этом руководстве мы рассмотрим типы, плюсы и минусы, а также сравним автоматические кофемашины, доступные на рынке, чтобы помочь владельцам заправочных станций выбрать лучшую кофемашину для своих нужд.
Типы автоматических кофемашин
кофемашина для офиса
Фото РусХОЛТС и из открытых источников с открытой лицензией
Автоматические кофемашины бывают разных типов, включая кофемашины "bean-to-cup", автоматизированные капсульные и автоматически кофемашины с фильтркофе.

  • Кофемашины «bean-to-cup» или по-русски "из зерна в чашку" перемалывают свежие кофейные зерна под каждую конкретную порцию кофе. Такой способ обеспечивая свежесть кофе от чашки к чашке, что выгодно отличает этот приготовления кофе от использования заранее перемолотого кофе. Это наиболее популярные кофемашины на заправках как в России, так и в Европейских странах. Основные марки: WMF, Schaerer, thermoplan, Franke, Melitta. При этом, кофемашины WMF и кофемашины Schaerer являются лидерами, их суммарная доля в мировом рынке профессиональных автоматических кофемашин превышает 26%. Давайте коротко рассмотрим факторы, благодаря которым кофемашины концерна SEB Groupe (WMF и Schaerer) стали лидерами:

    • Полная стоимость владения (Total Cost of Ownership) этих кофемашин ниже конкурентов. Полная стоимость включает в себя стоимость сами кофемашин, стоимости ремонта и запчастей, а также стоимость чистящих средств, используемых в автоматических кофемашинах каждый день. Т.е.иными словами - каждая чашка кофе вам будет обходиться дешевле, чем при использовании аналогичных кофемашин конкурентов.

    • Низкая стоимость начальных инвестиций. Кофемашины WMF и Schaerer изначально дешевле конкурентов. Но дело не в том, что их изготовление стоит дешевле. Отнюдь. Их себестоимость аналогична конкурентам. Дело в том, что в отличие от конкурентов у WMF и Schaerer в России нет единого эксклюзивного дистрибьютора, который держал бы высокие цены, а есть несколько дистрибьюторов, вынужденных конкурировать за клиентов ценой.

    • Цифровизация. На сегодняшний день кофемашины WMF и Schaerer - единственные бренды, полностью совместимые с продвинутой системой удаленного управления кофемашинами BMS Coffee Control. Эта система позволяет удаленно менять рецептуры и ассортимент на кофемашинах, а также удаленно устранять до 50% поломок.

  • В капсульных кофемашинах используются предварительно упакованные кофейные капсулы.

    • Плюсы этих кофемашин в том, что они позволяют легко приготовить однородный кофе без помощи бариста. В продвинутых моделях есть "барабаны" с капсулами, которые автоматически подаются в заварочный узел. Кроме того, стоимость самих кофемашин ниже т.к.они не содержат в себе кофемолки и сложный заварочный узел, прессующий кофе. Казалось бы что может быть проще?

    • Но у этих кофемашин есть и недостатки, из-за которых они не получили массовое применение. Себестоимость капсул всегда будет выше себестоимости зернового кофе сопоставимого качества. Кроме того, такие кофемашины в силу своей конструкции не могут приготовить качественный капучино т.к.молочный порошок и вкусовые добавки находятся внутри капсул. Такие кофемашины не используют "живое " молоко. Почему это плохо? Делов в том, что в России 75% продаж кофе приходится на капучино и прочие молочные напитки. Т.е.используя капсулы вы просто потеряете большую часть клиентов, которые хотят пить вкусный капучино на живом молоке, а не порошковый капучино из капсулы.

  • Кофемашины с фильтром, используют предварительно молотый кофе и горячую воду для приготовления кофе. Такой тип кофемашин подходит для концертных залов, стадионов и прочих мест, где требуется напоить большое количество людей за короткий промежуток времени. Т.к.кофе в такой кофемашине варится заранее, то потом идет простое дозирование заранее сваренного кофе. Такие кофемашины пользуются популярностью в США, где рынок привык к подобному вкусу кофе и называют такой кофе в большом стакане "Cup of Joe".

    • Плюсы таких кофемашин в скорости приготовления кофе.

    • Минусов много: кофе получается, мягко говоря, "на любителя. Ведь он готовится заранее и долго стоит в нагретой емкости. В кофе происходят процессы, которые меняют его вкус. Ну и вкусный капучино с таким кофе варить не получится.

Основные преимущества автоматических кофемашин
Одним из основных преимуществ наличия автоматической кофемашины на заправочной станции является стабильное качество кофе, которое она обеспечивает каждый день, невзирая на настроение и квалификацию персонала. При правильных настройках и техническом обслуживании автомат может каждый раз варить кофе одинакового качества, удовлетворяя клиентов и повышая их лояльность к вашей сети АЗС. Еще одним преимуществом является простота использования. Благодаря кофемашинам-автоматам клиенты могут обслуживать себя сами, что снижает потребность в дополнительном персонале. Наконец, автоматические кофемашины предлагают большой ассортимент кофейных напитков, чтобы удовлетворить предпочтения разных клиентов.
Какие напитки может готовить среднестатистическая автоматическая кофемашина
  • Эспрессо
  • Американо
  • Купачино
  • Латте
  • Какао
  • Моккачино
  • Кортадо
  • Макиатто
  • Доппио
  • Лунго
  • Ристретто
  • Флэт Уайт и другие
кофемашина для офиса
Иллюстрация РусХОЛТС. Копирование запрещено.
Минусы автоматических кофемашин
Одним из основных недостатков автоматических кофемашин является их стоимость. Они могут быть дорогими в покупке и обслуживании, требуя регулярной очистки и сервиса. Кроме того, в минимальной комплектации они не позволяют клиентам выбирать степень крепости или других настроек кофе. Так, например, в обычном кафе, где бариста использует ручную кофемашину, вы можете попросить его приготовить кофе более кислый или насыщенной и добавлять поменьше молока в капучино. С кофе-автоматами так не получится, если только вы не покупаете кофемашины с возможностью настройки кофе "под клиента" - типа системы Barista.GO или "сам себе бариста. Подобные системы используются на АЗС Газпромнефть и в некоторых Вкусвиллах. Клиенты могут регулировать параметры кофе в приложении. Обе системы базируются на платформе BMS Cloud.
Сервисный центр РусХОЛТС в Санкт-Петербурге.
Фото РусХОЛТС. Сервисный центр РусХОЛТС в Санкт-Петербурге.
Сравнение автоматических кофемашин
кофемашина для офиса
Иллюстрация РусХОЛТС. Копирование запрещено.
При выборе автоматической кофемашины необходимо учитывать несколько факторов. К ним относятся:
  • цена
  • технические характеристики
  • качество кофе
  • простота использования
  • требования к обслуживанию.
Кофемашины bean-to-cup обычно самые дорогие, но они предлагают самый свежий кофе и обеспечивают больше всего продаж - а ведь это и есть ваша основная цель. Капсульные машины проще всего использовать и требуют меньше обслуживания, но в долгосрочной перспективе они могут быть более дорогими из-за стоимости капсул. Кофемашины с фильтром являются самыми доступными, но они обеспечивают более простой кофе.
Цены
Профессиональные автоматические кофемашины не производятся в России, и импортируются из Германии, Швейцарии, Италии, Китая и других стран. Поэтому, стоимость кофемашин всегда фиксируется в Долларах США или Евро. Однако с конца 2022 года, и особенно с начала 2023 года, когда код ТН ВЭД, п окоторому импортируются кофемашин, попал в санкцонные списки, стоимость кофемашин в России стала меняться.
В связи с этим, мы настоятельно рекомендуем сейчас НЕ доверять ценам, размещенным на сайтам, а делать запросы на кофемашины у соответствующих поставщиков.
Компания РусХОЛТС является официальным дистрибьютором и импортером кофемашин торговых марок WMF AG и Schaerer на территории России. Мы готовы оперативно сообщить вам цены на интересующие вас модели и сообщить о наличии.
Цены на автоматические кофемашины WMF вы можете узнать тут.
Цены на автоматические кофемашины Schaerer вы можете узнать тут.
Или сделайте запрос через форму, размещенную в конце этой страницы.
Заключение
Автоматические кофемашины — отличная инвестиция для заправочных станций, которые хотят обеспечить своих клиентов высококачественным кофе. При выборе кофемашины важно учитывать такие факторы, как цена, характеристики, качество кофе, простота использования и требования к обслуживанию. С правильной машиной и обслуживанием заправочная станция может создать базу лояльных клиентов, которые будут возвращаться за своим кофе.