Автоматические кофемашины для АЗС: особенности, выбор, сравнение, цены

Профессиональные автоматические кофемашины не производятся в России, и импортируются из Германии, Швейцарии, Италии, Китая и других стран. Поэтому, стоимость кофемашин всегда фиксируется в Долларах США или Евро. Однако с конца 2022 года, и особенно с начала 2023 года, когда код ТН ВЭД, п окоторому импортируются кофемашин, попал в санкцонные списки, стоимость кофемашин в России стала меняться.
В связи с этим, мы настоятельно рекомендуем сейчас НЕ доверять ценам, размещенным на сайтам, а делать запросы на кофемашины у соответствующих поставщиков.
Компания РусХОЛТС является официальным дистрибьютором и импортером кофемашин торговых марок WMF AG и Schaerer на территории России. Мы готовы оперативно сообщить вам цены на интересующие вас модели и сообщить о наличии.
Цены на автоматические кофемашины WMF вы можете узнать тут
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Цены на автоматические кофемашины Schaerer вы можете узнать тут
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